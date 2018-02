Ronaldo só quer saber de férias Ronaldo quer férias e mais nada. Futebol, só em julho, quando começar a pré-temporada no Real Madrid. O atacante revelou que não irá ao Peru disputar a Copa América, em julho. Artilheiro das Eliminatórias com seis gols, ele quer ficar um bom tempo longe do furacão. E disse que os chilenos, depois de uma grande discussão nacional, conseguiram inibir as suas arrancadas. Mas reclamou da bola e do gramado do Estádio Nacional de Santiago, local do empate por 1 a 1, no domingo à noite. Depois de voltar ao Brasil na manhã desta segunda-feira, Ronaldo deve ficar pelo menos uma semana no Rio - no domingo, participa da cerimônia da passagem da tocha olímpica pela cidade. Depois, pretende viajar para desfrutar das férias de uma temporada em que foi confirmado como referência na seleção brasileira e viveu os fiascos do Real Madrid. Agência Estado - Qual a sua programação agora? Ronaldo - Vou curtir as minhas férias. Foi um ano bastante difícil, estava bastante cansado neste final de temporada quando tive duas lesões. Agora é descansar, esquecer um pouquinho de futebol e voltar para a próxima temporada com tudo. AE - Qual a sua avaliação do ano no Real Madrid e seleção brasileira? Ronaldo - Foi um ano maravilhoso, apesar de a gente não ter conquistado nenhum título. No geral, foi bom. No Real Madrid vamos voltar com mais atenção e corrigir os erros que cometemos para fazer uma grande temporada. Ficamos devendo. AE - Que balanço faz das Eliminatórias, que você fecha o semestre como artilheiro isolado e o Brasil na liderança? Ronaldo - Está indo tudo bem para o Brasil nas Eliminatórias. O caminho é esse. Teremos muitos jogos pela frente. Um ponto contra o Chile, nas condições desfavoráveis que encontramos, foi legal e a gente sai com a liderança. Estamos no caminho certo, sem grandes sofrimentos. AE - Por que você não repetiu a atuação que teve contra a Argentina (marcou os três gols na vitória por 3 a 1)? Ronaldo - Eles estavam bem fechadinhos. Sabia que ia encontrar mais dificuldades contra o Chile, porque eles passaram a semana toda falando na tevê chilena "como parar Ronaldo". A minha preocupação era abrir espaços para o Luís Fabiano. Acho que fui feliz. Abri os espaços, principalmente no primeiro tempo, e ele fez o gol. AE - O que pesou mais contra o seu futebol: a dura marcação ou as condições do campo? Ronaldo - Acho que a minha atuação foi legal. Em condições melhores, poderíamos ter tido os três pontos. O campo estava em estado péssimo. A bola, por incrível que pareça, era horrível também, muito dura. Até parece que estou reclamando, arrumando uma desculpa, mas somos os líderes da competição. A gente sempre soube que não seriam fáceis essas Eliminatórias. AE - Apesar dessas "desculpas" a que você mesmo se referiu, não dava para jogar um pouco mais, marcar um gol? Ronaldo - É assim mesmo. Comentaram muito como deveriam ser a marcação em cima do Ronaldo. Tem dia que não vou marcar gols e vou abrir espaços para os meus companheiros marcarem. O Luís Fabiano foi quem lucrou com tudo isso. AE - Qual avaliação que faz da atuação do Luís Fabiano? Ronaldo - O Luís foi ótimo. Ele jogou bem legal. O Parreira pediu para o Luís ficar próximo de mim, mais no meio da área, e ele fez tudo certo. Aproveitou a chance que teve e guardou. É um grande jogador, tem um futuro maravilhoso pela frente e tem de continuar assim. AE - Depois da elogiada atuação da seleção, em especial a sua também, contra a Argentina, não foi uma decepção o empate contra o Chile? Ronaldo - Penso que não, a gente sai líder das Eliminatórias. Em Santiago muita gente vai perder pontos. Acho que o Brasil poderia ter sido um pouco melhor. Agora temos até setembro para desfrutar da liderança e voltar com tudo para levar o Brasil ao Mundial de 2006.