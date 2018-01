Ronaldo sofre contratura muscular Cerca de 24 horas depois de ser apresentado oficialmente como o mais novo reforço do Real Madrid, o atacante Ronaldo reclamou de uma lesão muscular. O jogador informou hoje aos médicos que vem sentido uma leve contratura na parte posterior da perna direita. O atacante esteve pela manhã no centro médico da Cidade Desportiva do Real Madrid, onde foi submetido a exames e a lesão foi confirmada. Em razão disso, Ronaldo foi poupado dos treinos desta terça-feira. O craque brasileiro deverá realizar exercícios na piscina durante os próximos dias e somente no final de semana - ou mesmo no início da semana que vem - deverá ser liberado para treinar com os demais companheiros.