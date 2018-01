Ronaldo sofre de ?estresse mediático? Ronaldo sofre de estresse ?mediático?. O mal chique que acomete o astro foi revelado por Jorge Valdano, diretor de futebol do Real Madrid. O dirigente diz que o ídolo brasileiro está esgotado de tanto dar entrevistas a meios de comunicação do mundo todo, por conta dos prêmios que acumulou nos últimos meses. ?Ele se vê obrigado, todos os dias, a dar declarações não só para a imprensa espanhola, mas também para jornalistas japoneses, italianos, ingleses...?, ponderou Valdano. O cartola, no entanto, rasgou elogios ao craque, principal contratação do clube na atual temporada. ?Ele tem sido sempre o melhor de cada partida de que participa?, assegurou. Ronaldo fez uma pausa em suas aparições para festejar o Natal. O artilheiro do Mundial de 2002 comemorou a data com a família no apartamento que tem em um condomínio de luxo, no Rio. Sônia, a mãe do astro, disse que foi o ?melhor? Natal de sua vida.