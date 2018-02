Ronaldo sofre entorse no tornozelo A lesão que Ronaldo sofreu no lance do terceiro gol do Real Madrid sobre o Atlético não é tão grave como se imaginava. Segundo o site do clube merengue, o atacante foi examinado após o jogo e foi constatada uma entorse no seu tornozelo esquerdo. Ronaldo fará tratamento durante o domingo, mas é dúvida do Real, para o jogo de quarta-feira, contra o Rosenborg, pela Copa dos Campeões. O atacante contundiu-se após um choque com o zagueiro colombiano Perea no lance do último gol da vitória por 3 a 0 do Real sobre o Atlético de Madri, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.