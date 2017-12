Ronaldo sofreu "pequena contratura" O médico da Inter de Milão, Franco Combi, revelou que Ronaldo sofreu ?apenas uma pequena contratura muscular na coxa esquerda?. O atacante brasileiro teve que deixar o gramado aos 13 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Lecce, neste domingo, na sua volta ao Campeonato Italiano depois de dois anos afastado por causa das duas cirurgias no joelho direito. Escalado como titular da equipe de Milão, Ronaldo pouco tocou na bola durante o curto tempo que jogou. De repente, ele começou a sentir dores na coxa esquerda e foi substituído pelo brasileiro Adriano. Mas, segundo o médico da Inter explicou no site oficial do clube italiano, a contusão não preocupa: ?Não é nada grave?. Foi justamente num jogo contra o Lecce pelo Campeonato Italiano, em novembro de 99, que Ronaldo sofreu sua primeira grave contusão no joelho direito, obrigando-o a ser operado. Depois, no retorno em abril do ano passado, nova lesão no joelho direito logo na primeira partida e mais uma cirurgia. Agora, quando tenta voltar novamente ao futebol, o ?Fenômeno? sofre a sua segunda contusão muscular em menos de 40 dias.