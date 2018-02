Ronaldo sonha com Adriano no Real O atacante Ronaldo, do Real Madrid, disse nesta terça-feira que gostaria de ter seu compatriota Adriano, do Inter de Milão, como companheiro de equipe. "Certamente traria Adriano, seria maravilhoso tê-lo aqui. Espero jogar com ele, ao menos na seleção", disse Ronaldo em entrevista ao jornal Corriere della Sera. Sobre a premiação da Bola de Ouro 2004 ao atacante ucraniano Andriy Shevchenko, do Milan, Ronaldo falou: "Quero parabenizar Andriy, mas eu teria votado em Ronaldinho Gaúcho". O atacante voltou a dizer que está bem em Madri. "Tenho uma casa belíssima, estou ambientado, mas quando me encontro com algum italiano, especialmente os torcedores do Inter, sempre me perguntam se voltaria. Mas são só eles, pois nunca um dirigente do Inter de Milão me falou alguma coisa sobre uma possível volta. "O Inter ainda está no meu coração", explicou o jogador. "Não é verdade que saí porque o Real me ofereceu mais dinheiro. Nunca tive esses problemas com Moratti (presidente do clube)". Ronaldo ainda comentou sobre seu casamento com a modelo Daniella Cicarelli, marcado para fevereiro: "Encontrei o amor no verdadeiro sentido da palavra. Ela foi fundamental, me ajudou muito". O brasileiro também falou sobre o incidente do último domingo no estádio Santiago Bernabéu durante a partida contra o Real Sociedad, quando uma ameaça de bomba obrigou a evacuação do local: "Não é fácil esquecer". "Na verdade, me assustei. De repente, o árbitro nos chamou, explicou a existência de um alerta de bomba e disse que devíamos deixar o campo. Telefonei para Daniella, que estava na tribuna com seus pais. Vi como os torcedores abandonavam o estádio de forma muito organizada, mas assustados. É incrível ter de viver desta forma", explica Ronaldo.