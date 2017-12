Ronaldo sonha com gols em Sevilha Os torcedores do Real Madrid ainda comemoram os dois gols que Ronaldo marcou domingo, contra o Alavés. Mas nesta terça-feira devem ter a segunda oportunidade de vibrar com o novo astro da equipe mais famosa da Espanha. O atacante brasileiro foi convocado pelo técnico Vicente del Bosque para a viagem para Sevilha e há grande probabilidade de que venha a ser utilizado no que resta da partida contra o Bétis. O jogo faz parte da segunda rodada da temporada de 2002-03, disputada no dia 14 de setembro. O duelo foi interrompido aos 43 minutos do primeiro tempo, por falhas seguidas no sistema de iluminação no Estádio Manuel Ruiz de Lopera. O Bétis vencia por 1 a 0 e a missão é a de manter a vantagem nos 47 minutos que restam e que serão transmitidos ao vivo pela ESPN/Brasil às 15h30. Ronaldo está pronto para entrar em campo novamente. Mas, polido, deixa a decisão por conta do treinador. ?Foi uma noite maravilhosa e estou feliz com a vitória?, disse o astro, em sua página oficial na internet. ?Dedico os gols aos torcedores, a quem esteve no estádio e agora minha intenção é continuar a ajudar o time.? Del Bosque não definiu a estratégia, mas a tendência é a de que deixe Ronaldo no banco e o chame durante o segundo tempo. O técnico e os médicos do Real Madrid querem que o aproveitamento seja gradativo, sem forçar e sem queimar etapas. Na prática, a mesma estratégia que tinha sido usada pela Internazionale, desde o fim do ano passado. Mas que, naquele momento, desagradou o ídolo. Embora não constasse da súmula do jogo com o Bétis, não há problema para a eventual entrada de Ronaldo. O regulamento do Campeonato Espanhol permite que os times alterem sua formação quando um jogo for interrompido. O Real Madrid não terá, por exemplo, Figo, que iniciou aquela partida, mas que agora fica fora para se recuperar de dores na perna. O atacante Raúl também deve continuar de molho. Já o francês Zinedine Zidane, que estava em repouso três semanas atrás, está escalado para o reinício do confronto. O técnico del Bosque engrossa o coro dos que ficam extasiados com Ronaldo. Nem poderia ser diferente, pois provoca inveja em seus companheiros de profissão pelo mundo todo por conta do elenco que tem nas mãos. Mesmo assim, toma cuidado para não se deixar envolver pelo clima de quase histeria da torcida, depois dos 5 a 2 sobre o Alavés ? além de Ronaldo, Figo fez dois gols e Zidane abriu o marcador com uma obra de arte logo aos 2 minutos. ?Se mantivermos a aplicação e tivermos cabeça fria, podemos superar a desvantagem?, afirmou, sem tocar no tema Ronaldo. O Real tem 10 pontos, três a menos do que os líderes Celta e Real Sociedad.