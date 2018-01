Ronaldo sonha em superar Gerd Müller O atacante Ronaldo Fenômeno está com fome de bola. E de gols. O jogador do Real Madrid disse neste sábado, em entrevista à Rede Globo, que estabeleceu uma meta para 2006: tornar-se o maior artilheiro da história das Copas, superando o alemão Gerd Müller, que fez 14 gols (dez em 1970, no México; quatro em 1974, na Alemanha). Ronaldo tem 12: quatro feitos na França, em 1998; oito na Copa da Ásia, em 2002. Ele estava em 94, mas era um novato e nem jogou. Com mais três gols, portanto, ele se torna o maior goleador em Mundiais. "Espero muito bater esse recorde. É meu grande objetivo", disse. Ronaldo espera realizar o sonho na Primeira Fase. O Fenômeno esteve em São Paulo para o casamento de Kaká e disse que tão cedo não pretende seguir os passos do colega. Ao ser perguntado se gostaria de se casar de novo, ele foi claro. "Erra uma vez é compreensível. Duas vezes dá para aceitar, mas três vezes é burrice", disse ele, que se casou com Milene Domingues (com teve o filho Ronald) e com a modelo Daniella Cicarelli - numa união que durou apenas alguns meses. "Para fazer isso de novo, eu vou pensar muito antes", arrematou o craque, que foi à festa acompanhado da modelo Raica de Oliveira.