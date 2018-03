Ronaldo também é dúvida contra a Juve Ronaldo dispara sinal de alerta no Real Madrid. O astro brasileiro sofreu estiramento na perna esquerda, no jogo de terça-feira contra a Juventus, e é incerta sua presença no clássico de volta pelas semifinais da Liga dos Campeões, quarta-feira que vem, em Turim. A previsão de recuperação varia entre uma semana e dez dias e os médicos do clube espanhol não têm muita esperança de colocá-lo em condições em tempo de garantir vaga para a final do torneio europeu. "A probabilidade de que não jogue é de 90%", admitiu Alfonso del Corral, chefe da equipe médica do Real. "De qualquer forma, no tempo que ainda temos disponível, trataremos de lidar com esses 10% restantes para deixá-lo pronto." Ronaldo faz tratamento desde a noite de terça-feira, assim que deixou o Estádio Santiago Bernabéu, após a vitória por 2 a 1 sobre os italianos. Os sintomas da contusão - "ruptura fibrilar" - apareceram logo no primeiro minuto do segundo tempo. O autor do primeiro gol do Real imediatamente pediu para sair e deu lugar para Portillo. O reserva deve ser mantido pelo técnico Vicente del Bosque na partida com o Recreativo Huelva, sábado, pelo Campeonato Espanhol. Se Ronaldo não se recuperar, será a terceira vez, em menos de um ano após a saída tumultuada da Internazionale, que deixa de enfrentar time da Itália. A primeira ocasião foi em setembro, quando o Real ganhou da Roma por 3 a 0, no Estádio Olímpico. A segunda, em novembro, na derrota por 1 a 0 para o Milan, pela segunda fase da competição continental. Agora, pode assistir à distância à partida no Delle Alpi. Raúl está em fase final de recuperação de operação de apendicite e também tem retorno incerto.