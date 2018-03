Ronaldo tem dia de embaixador em Israel O atacante Ronaldo vai aproveitar a folga desta segunda-feira para atuar como embaixador da ONU em uma visita a Israel. O objetivo do atacante do Real Madrid é promover a paz por meio do esporte entre crianças israelenses e palestinas. A visita acontece dois depois que o Real Madrid empatou por 2 a 2 com o Sevilla e facilitou a vida do Barcelona, que também empatou, com o Levante, por 1 a 1, e conquistou por antecipação o título do Campeonato Espanhol. Depois do jogo em Sevilha, Ronaldo se queixou da atuação do juiz Perez Burrul. O craque brasileiro reclamou que sofreu um pênalti cometido por Javi Navarro. A equipe do Real Madrid só volta aos treinos nesta terça-feira. O técnico Wanderley Luxemburgo ainda vai decidir quem será o substituto de Helguera, suspenso por ter sido expulso, para o clássico contra o Atlético de Madri.