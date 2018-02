Ronaldo tenta esquecer a crise do Real Madrid Ronaldo não atravessa um bom momento no Real Madrid. Reclamou das vaias da torcida e foi criticado publicamente pelo companheiro Raúl. Além disso, ele não tem feito gols e vê seu time ficar longe dos títulos da temporada. Para piorar, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, renunciou ao cargo na segunda-feira, aumentando as chances do atacante brasileiro ser negociado depois da Copa. Mas Ronaldo tem uma boa chance para esquecer os problemas nesta quarta-feira, quando volta a defender a seleção brasileira, em amistoso contra a Rússia, em Moscou - a partida começa às 13 horas (horário de Brasília), com transmissão da Globo. Titular absoluto e grande ídolo do time do Brasil, o atacante espera que uma vitória sobre os russos lhe traga um pouco de paz. "Espero começar a fazer gols logo", disse Ronaldo, revelando que o ambiente da seleção brasileira lhe faz muito bem. Mas, mesmo em Moscou, ele não conseguiu esquecer completamente dos problemas do Real Madrid. Afinal, foi questionado na entrevista coletiva desta terça-feira sobre a saída de Florentino Pérez e o futuro do clube espanhol. "Estou surpreso e muito triste ao mesmo tempo. Foi a pessoa que me trouxe para o Real. Eu tinha o apoio e a confiança dele. Agora ele sai, entra outro presidente, vamos ver como fica, a vida continua. Tenho que continuar sendo profissional e tentar tirar o Real dessa situação difícil", afirmou Ronaldo, ao falar de Florentino Pérez. A seleção e a Copa, revela Ronaldo, são as motivações que ele precisa para sair dessa má fase. ?Tenho certeza de que as coisas vão melhorar em breve?, garantiu o atacante, sem se preocupar com as dificuldades que o Brasil enfrentará nesta quarta-feira, como o frio de Moscou e o péssimo estado do gramado do Lokomotiv Stadium, local do amistoso. ?A motivação de jogar na seleção independe de adversário, do gramado ou de jogar na neve.? Sem Dida, Cafu e Ronaldinho Gaúcho - todos contundidos -, a seleção brasileira que enfrenta a Rússia nesta quarta-feira está confirmada com Rogério Ceni; Cicinho, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ricardinho; Adriano e Ronaldo.