Ronaldo terá fundação e seguirá ligado ao Corinthians Ronaldo revelou nesta segunda-feira, durante o anúncio oficial da sua aposentadoria, já ter planos para o seu futuro. O maior artilheiro da história da Copa do Mundo revelou que irá criar uma fundação, chamada Criando Fenômenos, além de seguir ligado ao Corinthians e se envolver mais com a 9ine - sua empresa para gerenciamento de carreiras, que tem o lutador Anderson Silva entre os seus clientes. "Vou me dedicar a minha agência. Dentro de algum tempo vou anunciar os detalhes da Fundação Criando Fenômenos, que é uma coisa que espero dedicar bastante tempo para isso", afirmou.