Ronaldo tira siso para evitar lesões O atacante Ronaldo foi submetido, nesta sexta-feira, a intervenção cirúrgica para a extração do segundo siso, por recomendação do osteopata Phillipe Boixel. Segundo o médico francês, o foco dentário pode ser a causa de suas contusões musculares do jogador brasileiro. Ele precisou de anestesia geral. Na terça-feira, Ronaldo deve chegar ao Rio para seguir o trabalho de recuperação da lesão na coxa esquerda.