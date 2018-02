Ronaldo: trabalho mesmo na folga O artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, chegou nesta quinta-feira ao Rio, e à noite participa do único compromisso previsto em sua agenda durante a folga do final de ano: a entrega de troféus aos vencedores de um torneio de futebol, promovido por um de seus patrocinadores, em São Paulo. Nesta sexta vai para Belo Horizonte, onde passa o dia com a família de sua namorada, Daniela Cicarelli. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Ronaldo, apressado, não quis conversar com os jornalistas, dizendo que atenderia a todos no evento em São Paulo. Mesmo assim, o atacante se mostrou feliz pela escolha do craque Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, como melhor do mundo em 2004, e desejou ter mais saúde, como presente de Natal e Ano Novo. OUTROS ASTROS - Além de Ronaldo, desembarcaram nesta quinta-feira no Brasil, o lateral Roberto Carlos, o meia Ronaldinho Gaúcho e o volante Júlio Baptista (Sevilha). Roberto negou que esteja em crise no Real, apesar de ter ficado os dois últimos jogos foram da equipe titular. No sábado passado, amargou a reserva pela primeira vez na carreira e ontem, no jogo contra o Sevilha, nem isso. ?O técnico me deixou de fora para me poupar?, disse o lateral. Ronaldinho Gaúcho chegou de madrugada a São Paulo e, num vôo fretado, embarcou para Porto Alegre onde deve passar as festas de final de ano. Ele não quis conversar com os jornalistas e mandou um recado por meio da assessoria: quer passar o natal tranqüilo, ao lado da família. Nada além disso. Júlio Baptista, por sua vez, disse que quer apenas comemorar o bom momento que vive no Sevilha. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.