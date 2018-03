Ronaldo treina com bola e reforça o Real A falta de gols do Real Madrid, evidente após a derrota para o Athletic Bilbao por 4 a 2 no sábado, deve ser solucionada com a volta do atacante Ronaldo, recuperado de uma contusão na coxa esquerda, sofrida no dia 5 de março. O jogador brasileiro treinou normalmente nesta segunda-feira e deve enfrentar o Monaco, quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Ronaldo ficou o final de semana separado dos demais companheiros e realizou exercícios físicos e hoje já participou das atividades com bola junto com os reservas e Roberto Carlos, que cumpre sua segunda partida de suspensão imposta pela Uefa.