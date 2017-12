Ronaldo treina com juvenis e faz gol Ronaldo mostrou para platéia seleta, nesta quinta-feira, que anda com fome de bola. O atacante da Internazionale participou, durante alguns minutos, do coletivo da equipe de juniores do clube, no centro de treinamentos em La Pinetina, periferia de Milão. O craque brasileiro correu, dividiu, deu dribles, marcou um gol no time da meninada e saiu de campo animado. Mas sem previsão de volta, embora há possibilidade de enfrentar a Roma, dia 24, pelo Campeonato Italiano. O bate-bola foi a parte final do programa de treinos de Ronaldo. Por volta das 10 horas, ele foi a campo para cumprir bateria de exercícios físicos. Depois, deu voltas em torno do gramado até ser chamado para reforçar uma das equipes do técnico Verdelli, responsável pelo setor juvenil. Nesse momento, o "público" aumentou e teve desde sua mulher Milene até o presidente Massimo Moratti, alguns jogdores e o técnico Héctor Cúper. O dirigente saiu satisfeito com o que viu e o treinador admitiu que tudo correu melhor do previsto. "Ele foi bem e teve desempenho acima do que eu esperava." Mas não passou disso a observação de Cúper. Mais rápido do que o próprio Ronaldo ao passar por zagueiros, antes das contusões, o técnico argentino de novo se esquivou de prognósticos em torno de eventual escalação. "Temos tempo", avisou. Ronaldo também evitou comentários minuciosos. Como anda aborrecido com jornalistas italianos, limitou-se a dizer que se sentiu bem. "Tudo saiu conforme a gente imaginava", alegou. "Estive à vontade e me agradou a curiosidade e o afeto demonstrados por todos aqueles que estavam aqui", festejou. "Esse é o caminho e vamos continuar com o que foi programado." Cúper já conversou com Ronaldo e, pelo menos oficialmente, não disse quando pretende colocá-lo de novo na equipe, que briga com a Roma pela liderança do Campeonato Italiano. Mas não afastou a possibilidade de deixá-lo jogar por alguns minutos no clássico do dia 24.