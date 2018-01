Ronaldo treina com o time do Real O atacante Ronaldo começou nesta terça-feira a treinar com os demais jogadores do Real Madrid em mais uma prova de que está recuperado da lesão muscular que sofreu no início da semana passada. Bem humorado, o jogador realizou exercícios físicos com os companheiros. O artilheiro se separou do grupo minutos depois, quando passou a realizar treinos específicos com o fisioterapeuta Javier Miñano. Os dirigentes do clube espanhol acreditam que a estréia de Ronaldo possa acontecer no dia 25, em partida contra o Genk, da Bélgica, válida pela Liga dos Campeões.