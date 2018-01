Ronaldo treina e deve jogar domingo A estréia de Ronaldo no Real Madrid deve acontecer mesmo no domingo. Recuperado das dores musculares na perna esquerda, o atacante brasileiro voltou a treinar nesta segunda-feira com o resto do time. Mas ele não foi relacionado pelo técnico Vicente Del Bosque para a partida de quarta-feira, contra AEK, em Atenas, pela Liga dos Campeões da Europa. Com isso, deve jogar contra o Alavés, domingo, pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o planejamento do departamento médico do Real, Ronaldo deve jogar de 20 a 25 minutos contra o Alavés, no estádio Santiago Bernabeu. Sua participação nos jogos será progressiva, até que ele tenha condições físicas de atuar a partida inteira. Afinal, o atacante não disputa um jogo oficial desde a final da Copa da Coréia/Japão, no dia 30 junho.