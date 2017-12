Ronaldo treina e deve jogar o clássico No sábado, Real Madrid e Barcelona fazem o grande clássico do futebol espanhol. E Ronaldo luta para se recuperar a tempo de jogar esta partida no Estádio Santiago Bernabéu. Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro treinou com os companheiros e mostrou estar praticamente pronto para voltar ao time. Ronaldo sofreu contusão no tornozelo esquerdo no dia 15 de outubro e, desde então, vem trabalhando para se recuperar a tempo de enfrentar o Barcelona. E parece que ele vai conseguir. Afinal, nesta segunda-feira, chegou até a fazer exercícios com bola. Além de Ronaldo, Zidane, Helguera e Júlio Baptista, todos se recuperando de contusão, participaram do treino desta segunda-feira. E devem estar à disposição do técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo para reforçar o Real no grande clássico. Apesar da presença nos treinos, Ronaldo ainda não garantiu sua volta ao time para sábado - mas mostra muito otimismo. E nem Luxemburgo confirmou a presença do atacante brasileiro. Mesmo porque, ele ainda tem uma semana inteira de preparação.