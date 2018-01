Ronaldo treina e joga contra o Chile O atacante Ronaldo vai estar em campo contra o Chile, pela Seleção Brasileira, neste domingo, em Brasília. As dores que o jogador alegou estar sentindo, segundo o médico José Luís Runco, foram apenas um incômodo normal de começo de temporada, tranqüilizando a comissão técnica. Ronaldo, inclusive, treinou normalmente neste sábado. O Estádio Mané Garrincha ferveu no treino de reconhecimento da Seleção. Quase 20 mil pessoas doaram alimentos e pares de tênis para ver o trabalho do time de Parreira. A paixão beirou a histeria.