Ronaldo treina e recupera otimismo O atacante Ronaldo realizou nesta quinta-feira sua primeira sessão de treinos físicos desde que chegou ao Real Madrid. Acompanhado do preparador físico do clube, Javier Miñano, o jogador correu por cerca de 20 minutos em torno do gramado do Centro Desportivo do Real, demonstrando que a lesão muscular da perna esquerda parece estar quase curada. Ronaldo foi apresentado na segunda-feira como novo reforço do Real e no dia seguinte reclamou de uma contratura muscular. A expectativa inicial era a de que ele deveria realizar um tratamento específico em piscina até o final da semana e só começar os treinos físicos na semana que vem.