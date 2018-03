Ronaldo treina forte de olho no La Coruña Afastado dos seus companheiros de seleção brasileira e do Real Madrid por causa de uma contusão na coxa esquerda, o atacante Ronaldo treina isolado e em ritmo intenso para o jogo contra o Deportivo La Coruña, sábado, válido pelo Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, ele trabalhou por meia hora no campo. Antes, fez exercícios de fortalecimento muscular durante 25 minutos. Ao que tudo indica, o brasileiro deve treinar junto com a equipe já nesta quinta-feira. Chelsea - Os rumores de uma transferência do artilheiro para o Chelsea não cessam. Nesta quarta-feira, foi a vez do técnico do time inglês, o italiano Claudio Ranieri, dizer que o clube londrino poderá fazer uma oferta milionária por Ronaldo e Beckham. Ranieri disse à BBC que o magnata russo Roman Abramovich está interessado nos atletas. ?O Chelsea tem em mente Ronaldo e Beckham. E só uma pessoa no mundo pode tentar comprá-los. E ela se chama Roman Abramovich?, garantiu.