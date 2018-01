Ronaldo treina forte no retorno ao Real Depois de passar o final de semana no Brasil por conta de um problema familiar, o atacante Ronaldo voltou ao Real Madrid e treinou forte nesta terça-feira. Sob a orientação do preparador físico Antonio Mello, o atacante foi submetido a uma sessão de treinos intensivos por cerca de uma hora. Ele correu e combinou exercícios de abdominais e de elasticidade. Além disso, realizou um trabalho cardiovascular ?para acelerar a oxigenação dos músculos", explicou Mello. Na sexta-feira, Ronaldo viajou às pressas para o Brasil alegando ter um problema grave de saúde na família e foi imediamente liberado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e pela direção do Real. Com isso, ficou de fora da partida contra o Numancia, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O jogador, no entanto, segue sem revelar detalhes do problema que o levou a viajar para o Brasil.