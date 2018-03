Ronaldo treina na folga para se recuperar Ronaldo corre contra o tempo. O artilheiro do Campeonato Espanhol - 24 gols - persiste no tratamento de contusão na coxa esquerda, na tentativa de retornar ao Real Madrid, sábado, contra o Deportivo, em La Coruña, na 31ª das 34 rodadas da competição. O centroavante brasileiro contundiu-se há 15 dias e ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid e da derrota por 2 a 1, de virada, para o Barcelona, no último domingo. Até a tarde de sábado havia possibilidade de Ronaldo ser escalado para o maior duelo no futebol espanhol. Mas, como não se sentia seguro nas arrancadas, preferiu aguardar mais um pouco. O receio era o de agravar o estiramento, o que poderia tirá-lo da reta final da temporada de 2003-04. Para não interromper o trabalho de recuperação, Ronaldo treinou sozinho, nesta segunda-feira, na Ciudad Deportiva. Pela manhã, fez fisioterapia e aproveitou para correr, em ritmo leve. Os médicos dizem que está curado, embora seja necessário reforço muscular. O temor do Real é ficar sem Ronaldo nas rodadas que restam - o torneio termina dia 23 de maio. A derrota de domingo para o grande rival deixou o time em segundo lugar, com 70 pontos, um a menos do que o Valencia. Como os gols artilheiro do Mundial de 2002 serão decisivos, optou-se por não queimar etapas no retorno.