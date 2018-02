Ronaldo treina pela primeira vez com o Milan no Japão

O atacante Ronaldo participou pela primeira vez de um treino do Milan no Japão, nesta terça-feira, e segue com esperanças de poder defender o clube italiano no Mundial de Clubes da Fifa, esta semana. O jogador, de 31 anos, disputou apenas uma partida nesta temporada pelos atuais campeões da Europa devido a uma grave contusão na perna, e é dúvida para a semifinal de quinta-feira contra o Urawa Reds, do Japão. Entretanto, seus companheiros de equipe esperam que o brasileiro esteja recuperado para uma potencial decisão no domingo. "Ele está com muita vontade de voltar, estamos próximos dele nos últimos dias porque ele precisa da gente, mas nós também precisamos dele em campo", disse o meia Andrea Pirlo a repórteres. "Ele é um jogador que pode fazer a diferença. Espero que ele possa voltar a treinar esta semana e até jogar." Pirlo disse ainda que o Milan não considera como certa a vitória contra o Urawa, que classificou-se para a semifinal ao derrotar o Sepahan, do Irã, por 3 x 1, na segunda-feira. "Nós os vimos ontem. Eles são ofensivos, têm bons jogadores e uma ótima torcida", acrescentou o jogador da seleção italiana. Apesar de ter chegado ao Japão na última quinta-feira, Pirlo disse que ainda não está totalmente adaptado com o fuso-horário do extremo Oriente. "A diferença de horário ainda é uma dificuldade. Por exemplo, nas horas depois do treino da tarde é difícil ficar acordado. Mas ainda temos alguns dias para nos acostumar e nos concentrar no objetivo", disse ele.