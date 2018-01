Ronaldo: um ano fora de ação Ronaldo viveu, um ano atrás, um dos momentos mais dramáticos de sua vida. O brasileiro entrou em campo, no Estádio Olímpico, aos 13 minutos do segundo tempo da partida contra a Lazio, pela Copa Itália, no dia 12 de abril. Sete minutos depois, caiu sozinho, ao se romperem novamente os ligamentos do joelho direito, que havia sido operado em novembro de 1999. Leia a íntegra no O Estado de S. Paulo