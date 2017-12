Ronaldo vai a hospital por tontura e dor de cabeça O atacante Ronaldo teve mais um problema de saúde nesta quarta-feira: ele se queixou de tontura e dor de cabeça na reapresentação na concentração da seleção brasileira, no Kempinski Hotel em Königstein, na Alemanha. Ele foi submetido a exames, que nada constataram, e foi liberado para treinar normalmente nesta quinta-feira. Segundo o assessor de Imprensa do jogador, por volta das 15 horas (da Alemanha) ele foi levado ao hospital. Os exames foram realizados na região de Frankfurt, próximo à cidade onde a delegação brasileira se encontra, e os médicos da seleção brasileira acompanharam tudo. Segundo comunicado divulgado pela CBF através de seu site, por volta das 19 horas (local, 14 horas de Brasília) Ronaldo voltou para o hotel e foi descansar. A presença do atacante no treino está confirmada pela CBF. Este é o terceiro problema envolvendo o jogador desde que se apresentou à seleção brasileira para esta Copa do Mundo. Além do peso, ele já sentiu dificuldades para jogar por estar com bolhas no pé. A dor de cabeça, possivelmente, é fruto da pressão que está sofrendo, um fato que não é inédito em sua carreira. Ronaldo já teve problemas antes da final da Copa do Mundo de 1998, na França - quando teve uma convulsão na concentração - e já passou por diversas lesões, principalmente nos joelhos.