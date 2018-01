Ronaldo vai à Justiça contra racismo O atacante Ronaldo, do Real Madrid, vai processar por danos morais a administração do Condomínio Golden Green, em que ele é dono de uma cobertura. Ele tomou a decisão depois que uma funcionária do condomínio exigiu autorização por escrito do jogador para que sua família freqüente o prédio. O motivo, segundo informaram à irmã do craque, é que os moradores não querem conviver com "gente de baixo nível". A notícia surpreendeu a família de Ronaldo, que tem outro imóvel no edifício, localizado na Praia da Barra da Tijuca. A mãe dele, Sônia Nazário de Lima, informou que os advogados de Ronaldo já estão cuidando do caso. A família de Ronaldo se reuniu na piscina do jogador no fim de semana para comemorar os títulos recebidos recentemente pelo atacante. Estavam lá a mãe do jogador, a irmã Ione, além de primos e amigos. Na terça-feira, Ione recebeu o telefonema da administração. Ela ficou tão surpresa que chegou a pensar que se tratasse de uma brincadeira. "Estamos sofrendo discriminação por classe social. É um insulto e um desrespeito à minha mãe querer obrigá-la a mostrar autorização para vizinho para ela entrar no apartamento do filho", reagiu. Ione disse que a família dela é de pessoas simples, muitos ainda moram no subúrbio de Bento Ribeiro, onde Ronaldo foi criado, mas que são honestos. "Isso é coisa de Brasil. A elite pode fazer qualquer coisa, que ninguém se importa. A gente não pode se divertir", disse, numa alusão ao banqueiro Alberto Salvatore Cacciola, ex-morador do condomínio, acusado de receber informações privilegiadas no mercado financeiro. "Não importa se viemos de um lugar pobre. Importa é que não estamos metidos em corrupção", emendou a mãe do jogador. Dona Sônia conta que a família tem sofrido discriminação no condomínio há algum tempo. "Obrigaram minha irmã, que trabalha como secretária para Ronaldo, a usar o elevador de serviço. Ela já ouviu se referirem a nós como ?favelados?, disse. Dona Sônia contou que, no fim de semana, vizinhos ficaram na casa de máquinas do prédio "vigiando" a festa dos parentes do jogador. "Meu filho paga o condomínio mais caro, R$ 13.500 por mês, e não tem que dar satisfações a ninguém". A mãe de Ronaldo contou que recebeu pedido de desculpas do condomínio, mas não pretende desistir do processo. Defesa emergente Vera Loyola saiu em defesa dos parentes de Ronaldo. Ela lembra que pessoas "de bem", como o atacante do Real Madrid e Jorge Ben Jor, moram no condomínio, mas diz que os moradores mais antigos da Barra ficam "antenados" quando alguém fala que tem apartamento no Golden Green. "A preocupação não é se a pessoa é humilde ou não, mas de onde vem a conta bancária dela". Ela cita a "rainha das quentinhas" Ariadne Coelho, cujo marido foi acusado de usar documentos falsos em contratos com o Estado para fornecimento de 1,5 milhão de refeições por mês a delegacias e presídios. "Parece que ela saiu do Golden Green devendo até condomínio". A administradora do Golden Green, Bulhões Carvalho da Fonseca, informou que cuida apenas do setor financeiro dos prédios e que não se envolve nos problemas internos de cada edifício. O síndico do prédio em que Ronaldo é dono da cobertura, identificado como Fernando, não foi encontrado pela Agência Estado.