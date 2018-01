Ronaldo vai a Milão e força saída de Cúper Ao desembarcar em Milão para os festejos de aniversário do amigo Dida, do Milan, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, não pensou duas vezes em cutucar seu desafeto Hector Cúper e disparou contra o treinador da Inter de Milão nesta quarta-feira. ?Sou e sempre serei torcedor do Inter e sofro quando vejo a equipe jogar mal e perder, mas o problema sabe-se qual é, e uma solução existe?, disse o artilheiro, sugerindo que a má fase do time italiano se deve ao treinador argentino. Nos tempos em defendeu as cores da equipe italiana, Ronaldo amargou por diversas vezes o banco de reservas - mesmo quando já estava recuperada da lesão no joelho - e credita à Cúper a sua decisão de trocar o clube pelo Real Madrid. A derrota para o arqui-rival Milan por 3 a 1, no domingo passado, piorou ainda mais a situação do treinador da Inter, que em caso de novo fracasso deve ser demitido.