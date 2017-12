Ronaldo vai assitir estréia de Milene O atacante brasileiro Ronaldo, da Internazionale, assitirá das tribunas do Estádio Brianteo, a estréia de sua mulher, Milene Domingues, pelo Fiamma. Milene atuará com a camisa 9 da equipe ? uma das mais tradicionais do futebol feminino italiano ? no amistoso diante da seleção dos Estados Unidos, dia 19. Em competições oficiais, só a partir de julho, pois sua equipe já conta com a única estrangeira permitida.