Ronaldo vai desfalcar o Real no sábado O atacante Ronaldo vai desfalcar o time do Real Madrid na partida de sábado contra o Recretativo Heulve, pelo Campeonato Espanhol e ainda é dúvida para a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Juventus, em Turim, na semana que vem. O jogador foi substituído no início do segundo tempo da vitória do Real por 2 a 1 sobre a Juve, nesta terça-feira, reclamando de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador brasileiro - autor do primeiro gol do jogo- está sendo submetido a tratamento intensivo, mas sua presença no jogo de sábado já foi descartada. Os médicos trabalham agora para deixá-lo em forma para a partida em Turim, marcada para o dia 14. O Real Madrid lidera a Liga Espanhola com 64 pontos - um a mais que Deportivo La Coruña e Real Sociedad - que dividem a segunda colocação. Faltam ainda seis rodadas para o final do campeonato.