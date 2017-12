Ronaldo vai financiar reforma de teatro Assim que chegar ao Rio, o craque Ronaldo, do Real Madrid, vai à Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio que inspirou o filme do mesmo nome, onde pretende financiar a reforma de uma sala de espetáculos. A visita está marcada para 26 de maio, dia de sua chegada ao País, logo após amistoso do Brasil com a seleção da Catalunha, em Barcelona. Ronaldo estará de férias e irá à favela acompanhado do rapper MV Bill, morador da Cidade de Deus, com quem foram feitos os contatos para a doação do jogador. Não é a primeira vez que Ronaldo apóia as artes, pois, em 2000, ele financiou a montagem da peça A Controvérsia, de Jean-Claude Carrière, roteirista dos filmes do espanhol Luis Buñuel, que foi dirigida pelo ator Paulo José. Na época, ele informou que não usava os recursos das leis de incentivo à cultura, que permitem usar parte do imposto a pagar no financiamento de projetos culturais, porque mora fora do País e só paga Imposto de Renda quando joga pela seleção. No mesmo ano, patrocinou a montagem de A Mulher sem Pecado, de Nelson Rodrigues, com o ator José de Abreu. O teatro da Cidade de Deus foi construído nos anos 70, mas está desativado há vários anos. Não foram divulgados detalhes de seu projeto de reforma e uso após a obra nem quanto Ronaldo vai doar para as obras.