Ronaldo vai para a Rússia descansar O atacante Ronaldo interrompeu o trabalho de preparação física que vem realizando no Real Madrid para descansar na Rússia. Ele viajou sexta-feira, com intenção de ?passar com familiares e amigos o dia de hoje, festivo no Brasil, pois se comemora o Dia das Crianças, em alguma região turística da Rússia??, segundo informou o jornal espanhol ?Marca?. Já o médico do Real, Juan Carlos Hernandez, garantiu que o brasileiro não está tão acima do peso como se comentou nos últimos dias.