Ronaldo vai participar de partida beneficente em Portugal

O atacante Ronaldo, do Corinthians, confirmou participação na 7.ª edição do "Jogo Contra a Pobreza", no próximo dia 25 de janeiro, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Ronaldo, que pela primeira vez vai atuar ao lado do ídolo francês Zinedine Zidane no evento, vai ter como adversário o Benfica All Stars, composto por jogadores da atual equipe e antigas estrelas do clube português.

O jogo, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e pela Fundação Benfica, tem o objetivo de chamar a atenção sobre a necessidade do "trabalho conjunto como ferramenta para combater a pobreza global".

Ronaldo, que é embaixador da ONU, disse que, "na luta pelo fim da pobreza, ninguém é espectador". O atacante acrescentou que os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) das Nações Unidas, previstos para serem cumpridos até 2015, só serão alcançados "se todos trabalharmos juntos, na mesma equipe".

Assim como Ronaldo, Zidane, que se aposentou em 2006, é embaixador da boa vontade do Pnud.

A metade da arrecadação do jogo vai ser destinada a projetos de desenvolvimento social nos países africanos de língua portuguesa promovidos pela Fundação Benfica, enquanto a outra metade será entregue ao Pnud.

Nas últimas edições, o lucro obtido no Jogo Contra a Pobreza financiou projetos no Brasil, Colômbia, Cuba, El Salvador e países da Ásia e África. Os ingressos para a partida custarão 10 euros (cerca de R$ 28).