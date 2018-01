Ronaldo vai reeditar penteado da Copa O atacante Ronaldo preparou uma surpresa para os torcedores do Real Madrid na partida deste domingo contra o Athletic Bilbao, que deve decidir o título do Campeonato Espanhol da temporada 2003. O atacante brasileiro decidiu reeditar o pentado tipo ?Cascão? que usou na semifinal e final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial. O atacante reaparecerá usando apenas um topete na frente, corte que se transformou em febre entre garotos brasileiros naquele período. No site oficial do jogador não fala na reedição do topete, mas alerta que haverá uma surpresa. ?Ronaldo tem uma surpresa especial para os torcedores do Real Madrid. Quando entrar em campo no início do jogo, iremos descobrir...?, diz o texto da página principal. ?Este poderá ser um dia histórico, pois Ronie (sic) poderá conquistar hoje o seu primeiro título da Liga?, continua o texto. O Real Madrid está muito perto de chegar ao título espanhol da temporada, o 29º de sua história. Basta uma vitória contra o Athletic Bilbao, hoje, às 16h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, pela última rodada do Campeonato Espanhol. A equipe madrilenha está dois pontos à frente da Real Sociedad, outra concorrente ao título (75 a 73 pontos), que recebe o Atlético de Madrid. Se o time de Ronaldinho não vencer, tem de torcer para que a Real não ganhe em casa.