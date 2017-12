Ronaldo vai virar estrela de cinema Antes mesmo de voltar aos gramados, o craque Ronaldo, da Internazionale de Milão, fixou seu próximo objetivo: brilhar nas telas do cinema. O jogador vai participar de um documentário em longa-metragem, que homenageará o futebol brasileiro e contará a paixão que ele desperta nos torcedores. A função de Ronaldo na película, que se chamará Vibração, será a de mostrar como é a vida de um ídolo do futebol, suas glórias e problemas. As filmagens estão programadas até a véspera da Copa do Mundo de 2002 e, durante esse tempo, o craque será acompanhado por uma equipe de produção, que registrará todos os momentos de sua vida profissional e particular. Para participar do documentário, o craque impôs que o filme não fosse patrocinado por empresas do ramo de bebidas alcóolicas e cigarros, além de somente ser seguido pela equipe de produção quando der autorização. Além de um cachê, o craque terá a participação de 5% na renda de bilheteria e nos patrocínios. A produtora Maracanã Film, de origem inglesa, é a responsável pelo documentário e, há seis meses, negociava com o craque. O retorno de Ronaldo aos gramados está previsto para o dia 19, em um amistoso contra a seleção de Senegal. Em partidas oficiais, o jogador volta a atuar na primeira rodada do Campeonato Italiano, contra o Peruggia, dia 26. O atleta está praticamente recuperado de uma contratura muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 31 de julho. As dores musculares das quais reclamou esta semana, surgiram por causa do treinamento intenso que o atacante vem realizando por causa de duas cirurgias em seu joelho direito.