Ronaldo: Vamos nos divertir com Robinho Com a probabilidade cada vez maior de se concretizar a contratação de Robinho, Ronaldo já está imaginando como será a relação com o novo atacante do Real Madrid. ?Jogando com ele, vamos nos divertir?, disse o brasileiro, que está em Pequim, na China, onde a equipe espanhola fará um amistoso, no próximo sábado, contra um time local. Ronaldo falou com a imprensa logo após o primeiro treino do Real Madrid na capital chinesa. ?Ele é um cara esperto e terá muitos amigos aqui?, afirmou o atacante, que acha que Robinho não demorará muito para se adaptar ao futebol europeu. Na Espanha, o diário esportivo As, de Madri, noticiou nesta quinta-feira que a apresentação oficial de Robinho poderia acontecer no próximo dia 1º de agosto, no estádio Santiago Bernabeu. Por coincidência, essa é a data de chegada da delegação do Real Madrid da série de amistosos pelos Estados Unidos e Ásia. Impasse - Apesar de Ronaldo já contar com o reforço de Robinho e de todos na Espanha darem a contratação como certa, o Santos ainda resiste. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, continua irredutível e nem fala mais publicamente sobre o assunto. Segundo o presidente do Santos, Robinho deixa o clube apenas se alguém depositar os US$ 50 milhões previstos como multa no contrato. Caso contrário, só aceita vender o jogador após a Copa do Mundo de 2006. Mas Robinho também está convencido de que seu futuro é no Real Madrid. Ele já deixou de treinar no Santos há algum tempo e fez até os exames médicos, quarta-feira, em São Paulo, a pedido do Real Madrid.