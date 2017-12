Ronaldo vê balé Bolshoi em Moscou Ronaldo não perde tempo. O brasileiro aproveitou a folga na tabela do Campeonato Espanhol, por conta de rodadas das eliminatórias da Euro-2004, e deu um pulo em Moscou. Segundo revelou o astro do Real Madrid, seu anfitrião foi o tenista Yevgeny Kafelnikov. Ambos visitaram a Praça Vermelha, viram apresentação do Balé Bolshoi, foram a restaurantes e discotecas. ?Aqui, podemos nos divertir como no Rio.?