Ronaldo vem ao Brasil para se tratar com médico da seleção

O atacante Ronaldo surpreendeu os dirigentes do Milan nesta quarta-feira ao viajar para o Brasil. Por não confiar nos médicos do clube italiano, o Fenômeno decidiu retornar ao País para se tratar de uma lesão na panturrilha esquerda com o médico José Luis Runco, da seleção brasileira. Veja também: Time de Zico quer contratar Ronaldo para a Liga dos Campeões O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, lamentou a decisão de Ronaldo. "Ele já foi e não poderá disputar o clássico [contra a Inter de Milão, neste final de semana]. Pelo menos, ele terá tempo até 13 de janeiro para se recuperar." Nesta temporada, Ronaldo só conseguiu disputar uma partida pelo Milan. O jogador atuou no dia 25 de novembro, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. Na última semana, ele deixou a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, por não sentir confiança para jogar. Esta não será a primeira vez na temporada que Ronaldo se trata com Runco. Em setembro, o jogador esteve no Brasil para se tratar. Na ocasião, o médico da seleção utilizou a polêmica técnica conhecida como terapia genética, que injeta substâncias produzidas pelo próprio corpo do jogador para curar lesões. Ronaldo, no entanto, não ficará totalmente afastado do Milan. Depois do Natal, um preparador do clube italiano virá ao Brasil para ajudá-lo na recuperação. Os médicos do Milan não teriam encontrado lesão em Ronaldo. Porém, o jogador afirma estar com dores e por esse motivo vai procurar Runco. Para o presidente do Milan, Silvio Berlusconi, Ronaldo sofre com "motivos psicológicos".