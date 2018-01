Ronaldo verá carnaval da Espanha Para não deteriorar o ambiente no Real Madrid, Ronaldo não virá desfilar no carnaval do Rio de Janeiro. O jogador buscava uma postura política para sair na escola de samba Tradição, que o homenageará na avenida. Esperava chegar perto do desfile para sentir se poderia conseguir uma liberação da diretoria do clube e vir ao Brasil. As precipitadas declarações de sua mãe, Sônia, porém, colocaram tudo a perder. ?O Ronaldo virá. Sua fantasia inclusive já está pronta. Afinal, é uma grande homenagem uma escola de samba como a Tradição usar sua vida como enredo. Ele está empolgado com esse desfile. Será uma festa da qual faz questão de participar", garantiu a mãe do jogador. Animadíssimo com a garantia de Sônia, o presidente da escola, Nézio Nascimento, já havia até esquematizado a maratona carnavalesca que Ronaldo faria para desfilar. ?Ele jogaria no domingo pelo Campeonato Espanhol e viria para o Rio nesse mesmo dia. Desfilaria na segunda-feira e na terça voltaria para a Espanha", explicou. A viagem consumiria cerca de 25 horas de avião. Ronaldo já está acostumado com o desgaste físico, mas o motivo da mudança de planos é outro: a reação do presidente Florentino Pérez e seus companheiros de Real Madrid, irritadíssimos com o privilégio. Em um elenco repleto de estrelas como Raúl, Figo e Roberto Carlos, ninguém pode ter tratamento diferenciado. O balde de água fria nessa animação veio do assessor de imprensa de Ronaldo e da CBF, Rodrigo Paiva. O jogador soube da repercussão das palavras da sua mãe na Espanha. Grande parte da imprensa européia considerou a pretensa viagem ao Brasil um grande absurdo. ?O Ronaldo não virá para o carnaval. Já conversou com a dona Sônia, perguntando sobre o motivo de suas declarações na imprensa carioca. E ela disse que estava tentando fazer uma corrente de otimismo em relação ao filho." Paiva assinalou: ?O que ela falou não corresponde ao que acontecerá. O Ronaldo colocou o interesse do Real Madrid acima de tudo. Está envolvido na missão de fazer o clube campeão espanhol. Nem se a Tradição for campeã, ele virá para o desfile, da apoteose. Essa é postura do Ronaldinho." A mesma ?postura" que o impediu de estar na posse do presidente Lula ou o lançamento do Projeto Fome Zero.