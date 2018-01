Ronaldo veste camisa da Cruz Vermelha O craque Ronaldo, da seleção brasileira e do Real Madrid, vestiu nesta segunda-feira a camisa de um novo time: o da Cruz Vermelha. Em evento realizado na sede da instituição, pela manhã, no Centro do Rio, o atacante se tornou o voluntário de número um da nova campanha do organismo internacional para o cadastramento de mais pessoas dispostas a colaborar em causas humanitárias. ?Tive uma infância difícil mais graças a Deus nunca faltou comida e educação. E no mundo de hoje nós vemos coisas tristes. Por isso, as pessoas que têm credibilidade precisam passar mensagens positivas?, disse Ronaldo ao explicar o porquê de ter aderido à campanha: ?Sou Voluntário?. ?Tento fazer a minha parte.? Ronaldo ainda contou que sua preferência é por apoiar campanhas de assistência social já existentes, porque, ?no momento, seria difícil conciliar a atividade profissional com a administração de um projeto próprio?. O atleta está de férias no Rio com a família e, na quarta-feira, retorna a Madrid.