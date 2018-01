Ronaldo viaja às pressas para o Brasil O atacante Ronaldo foi obrigado a viajar às pressas para o Brasil nesta sexta-feira por conta de um problema de saúde na família, informou o Real Madrid em seu site oficial na internet (www.realmadrid.com). ?Ronaldo viajou para o seu país depois de receber um telefonema de seus familiares, pedindo com urgência sua presença no Brasil por causa de um problema sério de saúde entre os seus familiares?, informa a nota oficial distribuída pelo clube espanhol. O Real, no entanto, não fornece maiores detalhes.