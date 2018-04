Ronaldo viaja com Inter para Espanha O atacante Ronaldo foi relacionado pelo técnico Héctor Cúper para um período de treinamentos que a Internazionale de Milão fará na cidade espanhola de Palma de Maiorca. O brasileiro não joga desde o dia 23 de dezembro, quando se contundiu uma partida do seu time contra o Piacenza, pelo Campeonato Italiano. "Finalmente estou à disposição para treinar e viver uma semana normal com meus companheiros", disse Ronaldo.