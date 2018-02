Ronaldo viaja de volta para a Espanha O atacante Ronaldo viajou nesta quinta-feira de volta para a Espanha depois de seis dias no Brasil, onde cumpriu a primeira etapa do tratamento para a recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo. No embarque, em São Paulo, o atacante disse estar otimista quanto a recuperação e acha que poderá enfrentar o Barcelona, dia 20 de novembro, no maior clássico do campeonato espanhol. ?Estou voltando para Madri para continuar o trabalho (de recuperação), mas estou otimista que em breve a lesão deve estar curada?, disse o brasileiro. Sobre enfrentar o Barça, Ronaldo foi cauteloso. ?A lesão que eu tive não é uma contusão simples. Mas estou me recuperando bem. Vamos ver?, disse. Ronaldo sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo na vitória do Real por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, dia 16 de outubro. A princípio, os médicos estimaram que ele deveria ficar um mês afastado. O artilheiro já perdeu os jogos contra o Rosenborg (Liga dos Campeões) e Valencia pelo Campeonato Espanhol. Vai ficar fora ainda das partidas contra Deportivo La Coruña, Real Betis e Zaragoza. Além disso, não deverá ser convocado amanhã para os amistosos da Seleção Brasileira contra Emirados Árabes e Kuwait. Fred, do ex-Cruzeiro e hoje no Lyon, da França é o mais cotado para assumir a vaga.