Ronaldo vira dúvida no Real Madrid O atacante Ronaldo saiu do treino desta terça-feira do Real Madrid com dores na panturrilha esquerda e é dúvida para enfrentar o Valladolid, quinta, pela Copa do Rei da Espanha. Ele não suportou a corrida ministrada por Marcos Teixeira, assistente de Vanderlei Luxemburgo, e pediu para deixar o gramado. Outro problema é o zagueiro Iván Helguera, com dores no joelho direito.