Ronaldo vira dúvida também para o Real Os médicos do Real Madrid correm contra o tempo para garantir a presença do atacante Ronaldo no primeiro jogo do time diante de sua torcida pelo Campeonato Espanhol. Neste sábado, os galácticos recebem o Celta, às 15h30 (de Brasília) - na estréia na competição, fez 2 a 1 no Cádiz, fora de casa. Ronaldo sofre com dores musculares desde a preparação da seleção para o jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias. Jogou apenas 45 minutos no domingo passado, pedindo para ser poupado. Cortado do amistoso desta terça contra o Sevilla, acreditava poder defender o Real no fim de semana. Nestes quatro dias que antecedem ao duelo, o brasileiro fará intenso tratamento e muita fisioterapia para ver se melhora do desconforto muscular. Na próxima semana, o Real Madrid estréia na Liga dos Campeões diante do tetracampeão francês, o Olympique Lyon, como visitante. E, no encontro, o desfalque de Ronaldo é certo. Expulso diante da Juventus na edição passada, tem dois jogos de suspensão para cumprir. Caso Ronaldo não se recupere a tempo, o compatriota Robinho veste, contra o Celta, a camisa de titular do Real pela primeira vez. Companheiros de clube, porém, não acreditam na possibilidade de o artilheiro não jogar. "Tenho visto o Ronaldo e acredito que não tem nada sério", afirmou o volante Pavón. "Acho que estará 100% na partida de sábado e, espero, fazendo gols".