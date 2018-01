Ronaldo visita sede do Internazionale Ronaldo foi nesta sexta-feira matar saudades do Internazionale e de seus companheiros de equipe. Mas não fez previsão a respeito da volta aos gramados. Se tudo correr bem, na segunda-feira participa de treinos leves e durante a semana dará um pulo em Paris, para novo controle médico com Gerard Saillant, o ortopedista que operou seu joelho direito há um ano. O astro brasileiro desembarcou pela manhã no aeroporto de Malpensa, em vôo procedente de San Francisco. Ele passou alguns dias em Portland, onde teve agenda cheia de compromissos organizados pela Nike. A multinacional inaugurou centro esportivo e estátua dedicados a seu principal patrocinado no futebol. Apesar da longa ausência dos gramados, Ronaldo sentiu como seu carisma está em alta, ao ser recebido por muitos torcedores e jornalistas. Com bom humor, ainda brincou com o fato de ter chegado a Milão antes do horário previsto. "Como atacante, preciso me antecipar à jogada." O craque conversou com os médicos do clube, com o técnico Marco Tardelli e ficou combinado que a recuperação continuará em ritmo normal, sem pressa alguma para a volta. Neste sábado, ele pretende assistir ao clássico da Inter com a Juventus, em Turim, pelo Campeonato Italiano, e no domingo vai a Ímola, para prestigiar o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1.