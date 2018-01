Ronaldo visitará territórios palestinos O atacante brasileiro Ronaldo, do Real Madrid e da seleção brasileira, pretende visitar os territórios palestinos nos próximos dias 1 e 2 de maio para participar de um acampamento esportivo para crianças palestinas na Cisjordânia. Ronaldo ficará na região por apenas dois dias, nos quais visitará a parte oriental de Jerusalém, onde reside a população palestina, e a cidade de Jericó, segundo informou o site PaleSport. O brasileiro visitará a região na qualidade de embaixador de boa vontade da ONU e a convite da Unicef e da UNRWA, a Agência da ONU para os Refugiados palestinos. O atacante deverá brincar com um grupo de crianças palestinas no modesto estádio de futebol do campo de refugiados de Ukbat Yaber, e posteriormente vai se reunir com o governador da cidade autônoma de Jericó. A visita de Ronaldo segue a realizada em 27 de março pelo treinador do Chelsea, o português José Mourinho, que se reuniu em Israel com jovens jogadores israelenses e palestinos para promover um projeto futebolístico entre os dois povos.