Ronaldo: vítima de Cúper e inveja Ronaldinho ainda não revelou os motivos da sua saída da Inter de Milão. Disse apenas que Massimo Moratti, presidente do clube, sabe qual foi o problema. O jogador garante que não foram os insultos da torcida, redução de salários, nem mesmo dificuldades conjugais - um possível desentendimento com Milene. As suspeitas, mais uma vez, levam ao técnico argentino Héctor Cúper e à inveja de alguns jogadores da Inter. O treinador rebateu: "Ele estava procurando um bode expiatório e me escolheu."