Ronaldo vive dias de Pelé no México Era fim de noite de segunda-feira e um tumulto ocorre no hotel em que a seleção brasileira está concentrada, em Guadalajara. Uma senhora norte-americana, hospedada no mesmo local, assustada, pergunta: "Quem é, o que está acontecendo?" A pessoa ao seu lado diz tratar-se de Ronaldo. Ela se espanta. "Oh, you are kidding (você está brincando)!" Até quem não gosta de futebol conhece o atacante brasileiro. No México ele é tão ou mais assediado do que Pelé foi durante a Copa de 70, dizem os mais "antigos" e os componentes da comissão técnica que participaram daquele Mundial. Sua presença parou a cidade, tem de andar cercado por seguranças. "É gostoso receber esse carinho", garante Ronaldo. Tudo isso deve-se não só ao carisma que sempre teve, mas também às boas atuações que voltaram a fazer parte de seu cotidiano. Sorte de Carlos Alberto Parreira, que o elegeu como o grande líder do Brasil para o início da disputa das Eliminatórias, em setembro. Com a má fase de Rivaldo, Ronaldo passou a ser, de longe, o jogador mais importante da seleção, apesar da evolução de Ronaldinho Gaúcho. "O Ronaldo é hoje o grande nome do futebol mundial, é a referência, por tudo o que vem fazendo na Liga dos Campeões, no Espanhol e pelo que fez no Mundial", avaliou Parreira, que contará com o atacante no amistoso desta quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), diante do México, no estádio Jalisco. Embora se sinta cansado em determinados momentos, Ronaldo gosta dessa badalação. Nesta terça-feira, em concorrida entrevista coletiva, afirmou estar passando por um momento especial na carreira. Há uma semana, foi o herói da classificação do Real Madrid para a semifinal da Liga dos Campeões, ao fazer três gols contra o Machester, na Inglaterra. No Campeonato Espanhol, está perto do título. E na seleção, recuperou o prestígio. "Estou vivendo um momento estável, marcando gols em quase todos os jogos. A equipe (do Real Madrid) está me ajudando bastante e espero que continue assim até o fim da temporada", conta Ronaldo. Só falta jogar com Parreira - Após um monte de elogios ao atacante, o treinador da seleção brasileira deu um puxão de orelha, em tom de brincadeira. Disse que está na hora de ele "estrear sob seu comando". É que Ronaldo não jogou bem nos dois primeiros amistosos da ?Era Parreira? (empate com a China por 0 a 0 e derrota para Portugal por 2 a 1). "Espero, então, estrear amanhã, porque não tive sorte com o Parreira como treinador", afirma Ronaldo. Mas ele fez um alerta. É melhor ninguém esperar que repita a atuação diante do Manchester. Disse ter chegado exausto ao México. "Estou cansado, foram mais de 13 dias de vôo, só tive uma noite para dormir nos últimos dias, além da mudança de horário", avisa. Tarde demais. Os mexicanos prometem lotar o Jalisco para vê-lo em campo.